Россия призвала Израиль изменить позицию по войне в Украине

Российская Федерация рассчитывает на более объективную позицию Израиля по ситуации в Украине. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Москва была разочарована антироссийскими заявлениями целого ряда официальных лиц Израиля, подчеркнул он, отметив, что это не соответствует характеру сложившихся дружественных отношений между нашими странами.

В России рассчитывают на то, что израильские партнеры в контексте ситуации в Украине будут занимать «более сбалансированную и объективную позицию».