В Баку отменили концерт Любови Успенской из-за скандального интервью армянскому сайту

Концерт российской певицы Любови Успенской, который должен был состояться 9 октября в бакинском Конгресс-центре, отменен. Анонс концерта убран, а сайт iticket.az перестал продавать билеты на данное мероприятие.

Ранее стало известно, что с жалобой по поводу предстоящего концерта обратилась жительница Баку, которая указала на то, что Любовь Успенская придерживается ярой проармянской позиции, выступает в СМИ и социальных сетях с оскорблениями в адрес Азербайджана и его официальных лиц, прикрываясь при этом высказываниями якобы о любви к простым азербайджанцам.

Напомним, что ранее в интервью армянским СМИ Любовь Успенская оскорбила Азербайджан, заявив, что нынешний Азербайджан является для нее чужим.