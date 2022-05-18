Из Еревана ответили Алиеву

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что встреча комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не состоялась по техническим причинам.

«Что касается рабочей встречи комиссий по делимитации границы, из-за отсутствия технической договоренности ее мы пока организовать не смогли. Надеемся, что техническим вопросам будет дано решение и рабочая группа встретится», - сказал Григорян.

Напомним, накануне президент Ильхам Алиев заявил, что Армения дважды отказалась от проведения встречи по вопросам границ.

«Провести первую встречу, связанную с границей, предлагал МИД Армении. Азербайджан принял это предложение, и мы были готовы направить делегацию. Однако в последний день – 29 апреля – Армения отменила уже согласованную встречу. Это очень разочаровало. Еще большее разочарование, опять же исходя из первоначального предложения Армении, вызвал отказ Армении от проведения новой встречи на границе 7-11 мая», - сказал президент.