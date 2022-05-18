Российские олигархи хотят бесплатно передать «Боржоми» Грузии

Отмечается, что IDS Borjomi International после переговоров с правительством Грузии сделала официальное предложение о безвозмездной передаче властям страны доли своих акций, принадлежащих «Альфа-Групп».

Производитель минеральной воды «Боржоми» компания IDS Borjomi International хочет бесплатно передать долю в бизнесе, принадлежащую «Альфа-Груп» российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана, правительству Грузии. Об этом пишет российский Forbes, ссылаясь на сообщение IDS Borjomi International, которым располагает издание.

Структура «Альфа-Групп» владеет контрольным пакетом IDS Borjomi International (55,8%), который приобрела у наследников грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили в 2013 году. При подсчете состояния владельцев «Альфа-Групп» в январе 2022 года российский Forbes оценивал IDS Borjomi International в $1,2 млрд.

«Наш пакет снизится до неконтрольного. Уверены, что в сложившейся ситуации это единственно правильное решение, которое поможет группе возобновить работу заводов в Грузии и сохранить лидирующие позиции на рынке минеральных вод и напитков во всех регионах присутствия», - пояснил изданию представитель акционеров «Альфа-Групп» в совете директоров IDS Borjomi International Эльхан Алназаров.

IDS Borjomi International основана в 2002 году и объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в России, Украине и Грузии. Головной офис находится на Кипре.

Ранее грузинское деловое издание Business-partner со ссылкой на источники писало, что находящийся под санкциями владелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман пытался продать бизнес, связанный с минеральной водой, используя различные схемы, в частности вдове Бадри Патаркацишвили - Ине Гудавадзе.

Минеральная вода под брендом «Боржоми» добывается и разливается в Грузии. Источники воды находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети. Там расположены два завода по разливу воды.

В апреле стало известно, что грузинская компания по производству воды Borjomi, 60% акций которой принадлежит российской Альфа-группам, заявила об остановке двух своих заводов из-за санкций.

Учредители Alpha Group Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан попали под санкции Британии и ЕС.