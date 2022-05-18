Боевики террористической организации ПКК активно используют противотанковые реактивные гранатометы АТ-4 шведского производства против Турции, пишет агентство Anadolu.

Издание отмечает, что в Стокгольме, где отказывают Анкаре в выдаче пособников террористов ПКК и организации Фетуллаха Гюлена, не видят проблем в поставках вооружения террористам.

Вооружение шведского производства неоднократно обнаруживали при уничтоженных террористах как внутри Турции, так и за ее пределами. При этом боевики применяли гранатометы АТ-4 в ходе нападений, пишет агентство со ссылкой на источники в структурах безопасности Турции. Гранатометы АТ-4 обнаружены и на складах с оружием, которые террористы создали в ряде пещер на севере Ирака. Турецкие военные выявили часть шведского вооружения в рамках продолжающейся операции Pençe-Kilit в трех приграничных районах Ирака.