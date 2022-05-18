«Мы хотим, чтобы все стали частью нового, идущего вперед Ближнего Востока, но это непростой процесс. Приходится иметь дело с регулярными атаками на границе, и мы знаем, кто за ними стоит», - цитирует монарха сайт Jerusalem Post.

Это стало первым официальным подтверждением публикаций о переброске российских военнослужащих из Сирии в Украину.

Король Иордании Абдалла II, выступая в Стэндфордском университете, заявил, что Иран заполняет собой вакуум, оставленный Россией в Сирии.

По его словам, российское присутствие на юге Сирии было стабилизирующим фактором, однако с приходом Ирана ситуация начала обостряться.

«К сожалению, мы, возможно, наблюдаем эскалацию ситуации», - сказал он.