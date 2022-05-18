Выгодное предложение от CityNet

Интернет-провайдер CityNet предлагает абонентам скидку до 20%. Согласно новой кампании, если абонент пригласит одного друга к услугам CityNet, годовая скидка составит 10%. Если же будут приглашены два друга, годовая скидка будет 20%.

В рамках кампании каждый новый приглашенный абонент CityNet также получает годовую скидку 10%. Новым абонентам бесплатно предоставляется ТВ-бокс и Wi-Fi роутер в течение периода подписки.

Чтобы воспользоваться предложением, абоненту достаточно пройти по ссылке и заполнить информацию о себе и приглашённом друге. Один абонент может пригласить до двух друзей для подписки на услуги CityNet. Кампания распространяется на выбранные тарифы и будет действовать в течение ограниченного времени.

CityNet предоставляет свои услуги абонентам в Баку, Сумгаите и Хырдалане.