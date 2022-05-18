Bloomberg: Китай готов заполнить свои хранилища нефтью из России

Пекин планирует заполнить свои хранилища российской нефтью. КНР уже ведет переговоры с Москвой о дополнительных поставках. Такие данные приводит Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Выгодную цену Китай может получить за счет того, что многие покупатели не хотят приобретать нефть у России после Украины. Переговоры ведутся на правительственном уровне, нефтяные компании в них вовлечены в меньшей степени, утверждает один из собеседников агентств.

Источник отметил, что пока нет информации о возможных объемах поставок или их условиях. Кроме того, нет гарантии, что сделка вообще будет заключена. Министры иностранных дел РФ и КНР не ответили на просьбу агентства Bloomberg прокомментировать эту информацию.