«Россия не так слаба. Те, кто говорит, что война закончится в мае, легкомысленные»

Говорить об окончании войны уже в этом месяце легкомысленно, поскольку Россия не так слаба. Ситуация будет зависеть от того, как западные партнеры будут поставлять Украине необходимое оружие. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Новое время».

«Я хочу заметить, что отношусь к тем людям, которые четко понимают, что Россия не так слаба, как бы нам хотелось. И те люди, которые говорят, что война закончится в мае или через неделю, легкомысленны. Это очень тяжелый и многокомпонентный процесс, а помощь наших партнеров оружием является ключевым на сегодня моментом определения ситуации. В зависимости от того, что и в какие сроки будет поставляться, весы будут колебаться то в одну, то в другую сторону», - пояснил Данилов.