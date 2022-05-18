В Азербайджане проходит акция по сбору гуманитарной и финансовой помощи для украинцев, пострадавших от российско-украинской войны.

В «Leyla Khazari Art Gallery» состоялась презентация проекта «Дети войны», целью которого является помощь украинским детям, ощутившим на себе весь ужас войны.

По инициативе Art Zone и поддержке посольства Украины к благотворительной акции присоединились уже более 40 талантливых азербайджанских художников, которые выразили желание выставить свои произведения на продажу, а вырученные средства направить на помощь пострадавшим во время войны украинским детям.

Выставка проходит 18-28 мая по адресу: Сабаильский район, ул.Ахада Ягубова, 52С, корпус 15. Дополнительную информацию можно получить по телефону +994 50 215 10 90.