Владелец Caspian Turkish Fusion Cuisine неизвестен, но профессиональный обозреватель ресторанов Венди Джонсон говорит, что здесь подают вкусные блюда азербайджанской и турецкой кухни. К таким блюдам относятся ичли-мантра (грибы с сыром, запеченные в духовке) и пироги из традиционной турецкой кухни. Порция ичли-мантра предлагается за 14 долларов.

Первый турецко-азербайджанский фьюжн-ресторан открылся в Канберре, Австралия. Ресторан предлагает блюда азербайджанской и турецкой кухни, а также традиционные кюфтя-бозбаш и хингал.

Ресторан также предлагает своим клиентам кюфтя-бозбаш, одно из национальных блюд Азербайджана. Порция этого блюда здесь стоит 34 доллара. В ресторане его подают со свежеиспеченным турецким хлебом.

Еще одно вкусное блюдо, предлагаемое рестораном, – фисинджан, который очень популярен в Азербайджане и Иране. За него придется заплатить 35 долларов.

Другие фирменные блюда включают фаршированные баклажаны, хрустящий рис с шафраном и хингал, тесто, сваренное в мясном бульоне и подаваемое горячим с жареным луком, бараниной или курицей. Его подают с чесночным соусом и маслом.

Декор Caspian пестрит национальными элементами – дабы погрузить посетителей в особую атмосферу. С таким же расчетом подбирают и музыку.

Как сообщается на сайте заведения, концепция уникального ресторана, который открылся в этом году на берегу Конгстоуна в Канберре, принадлежит его шеф-повару, всемирно известному дизайнеру одежды Хаджару Гала. Родившийся в Турции в азербайджанской семье, Гала является одним из основоположников моды в Австралии и представлял страну на многих международных мероприятиях.