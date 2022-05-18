Отдохнуть и сэкономить: что еще можно успеть до конца весны?

Весна заканчивается, а вы еще не успели насладиться ею на лоне природы? Этот сезон в регионах Азербайджана проходит просто божественно, и было бы обидно упустить такую красоту! Еще есть 10 дней до конца месяца, торопитесь! Мы изучили все предложения отелей на данный период и нашли три варианта, которыми будет обидно не воспользоваться!

Предложение первое – Shamakhi Palace Sharadil

Самый близкий по расстоянию регион – Шемаха, доехать туда можно быстрее, чем попасть домой после работы в час пик! Отель Shamakhi Palace Sharadil предлагает последнюю скидочную акцию этой весны для семейного отдыха! До 31 мая вы можете отдохнуть в комнате Делюкс в составе двух взрослых и двух детей до 12 лет всего за 119 манатов за ночь! В цену входит проживание, завтрак, пользование развлекательным центром и спортивными площадками, фитнес и Спа зоной и, конечно, бассейном. Да, вам не показалось – всего за 119 манатов за четверых.

Предложение второе – Lankaran Springs Resort

Ехать ненамного дольше – всего 2,5 часа, и вы в цветущей Ленкорани. Комната на двоих в будние дни до конца мая стоит всего 99 манатов, включая завтрак, Спа, бассейн и лечебный термальный бассейн, которые творят чудеса. Это прекрасный повод сбежать от суеты и провести время с любимым человеком, отдохнуть и восстановить здоровье.

Предложение третье – Galaalti Hotel&Spa

Есть еще одно замечательное предложение для незапланированных каникул вдвоем: Galaalti Hotel&Spa предлагает забронировавшим две ночи в будние дни третью ночь в подарок! В пакет входят завтрак, использование спортивных площадок, фитнес-зала, бассейнов, сауны, Спа, развлекательные программы. А также обследование врача! Лечебный климат этой зоны, конечно же, тоже входит в стоимость!

Не упускайте возможность получить лучшее по доступным ценам, бронируйте уже сейчас на сайтах:

Lankaran Springs Welness Resort – https://www.instagram.com/p/CdgQeqfqMmC/

Qalaalti Hotel&Spa - https://www.instagram.com/p/Cdh996PItcw/

Shamakhi Palace Sharadil - https://www.instagram.com/p/CdsQQoHKjTW/

И счастливого вам отдыха!