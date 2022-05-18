Европарламент призвал наказать Шредера за работу в российской компании
Большинство членов Европарламента проголосовали за введение санкций против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, сообщает немецкое издание Welt.
Немецкого политика обвиняют в том, что он продолжает сотрудничать с российской нефтяной госкомпанией. Если такое решение будет принято, активы экс-канцлера в Евросоюзе могут заморозить.
«Европарламент подавляющим большинством голосов проголосовал за введение санкций ЕС против экс-канцлера Герхарда Шредера», – сообщает Welt.