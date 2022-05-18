Почему Таджикистан не принял самолет из Москвы

Отказ аэропорта Куляба (Таджикистан) принимать самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы, связан с техническим сбоем при подаче флайт-плана, сообщили в telegram-канале перевозчика.

Напомним, рейс Москва-Куляб выполнялся в ночь с 18 на 19 мая, и после часа полета был вынужден вернуться в Домодедово. Telegram-канал «Авиаторщина» сообщал, что у самолета не было разрешения на прибытие в Таджикистан. В «Уральских авиалиниях» отметили, что повторное разрешение было, и рейс был совершен.

Ранее «Уральские авиалинии» отменили до 29 октября полеты в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан. Ранее сообщалось, что перевозчик отменял рейсы в СНГ и другие страны из-за угрозы массового ареста самолетов, находящихся в лизинге, а также запрета Росавиации на перелеты за пределы страны на самолетах без российской регистрации.