А это означает новое обострение обстановки в Израиле. Только закончилась волна насилия, унесшая жизни около 20 израильтян – как предстоят новые испытания. Мир никак не может прийти на эту землю, населенную арабами и евреями.

Палестинские группировки в секторе Газа готовятся к «битве» за прорыв морской блокады прибрежного анклава, при этом в ближайшие недели запланирован ряд мероприятий, сообщили информированные источники палестинской газете «Аль-Кудс» 18 мая.

Проведенный недавно социологический опрос показал, что 49% евреев и 43% арабов не верят, что евреи и арабы могут жить вместе в смешанных поселениях.

20% евреев заявили, что боятся случайной встречи на улице с арабом. 22% чувствуют себя некомфортно при получении медицинской помощи от гражданина арабского происхождения. 42 % не купили бы автомобиль у араба. А 65% опрошенных исключают продажу земли или квартиры гражданину арабского происхождения.

Это – страшные в своей трагичности цифры, которые показывают, что раскол между евреями и арабами достиг критических показателей. Все накалено, а горючего материала столько, что достаточно неосторожного слова – и полыхнет.

Утрачена надежда, а потому все чаще слышны голоса, с двух сторон говорящие одинаковые вещи – о том, что другая сторона должна быть депортирована, а то и вовсе уничтожена.

Хочет ли Израиль сохранить ситуацию, при которой миллионы людей живут под контролем его вооруженных сил, но им отказывают в гражданстве? Или он хочет сделать этих людей гражданами и потерять еврейское большинство? Вот вопросы, на которые сегодня в Израиле мучительно ищут ответ.

Но даже в этой безнадежности нашлось место для оптимизма. Речь идёт о словах, которые произнес тот, от кого их можно было ожидать меньше всего – заместитель министра по делам религий Матан Кахана. Ветеран элитного подразделения Сайерет Маткал, летчик-истребитель, а затем командир 116-й эскадрильи, отставной полковник и выходец из крайне правых написал в своем Facebook: «Бейт-Гамильель, мошав, в котором я живу, построен на земле, которая до создания государства была заселена арабами. Точно так же, как земля места, которое раньше называлось Шейх Мунис. Тот факт, что мы с вами верим, что это наша земля, которая была обещана нашим предкам и нам... не впечатляет наших кузенов, детей Измаила… Мы пришли из ниоткуда и изгнали их с их земли. А кто игнорирует этот факт, тот не правый, а просто дурак».