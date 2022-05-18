Почти два миллиона северокорейцев заболели «лихорадкой»

КНДР за сутки зарегистрировала более 262 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще одного погибшего, всего заболели свыше 1 млн 978 тыс. человек, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как следует из сообщения ЦТАК «о ситуации с распространением и лечением пандемии», по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 17 мая до вечера 18 мая число «пациентов с повышенной температурой» в стране возросло более чем на 262 тысячи человек, умер еще один человек. Более 213 тысяч пациентов выздоровели. Число больных, у которых зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 18 мая составляет более 1 миллиона 978 тысяч человек, среди них 1 миллион 238 тысяч с лишним выздоровели, более 740 тысяч все еще проходят лечение.

В настоящее время общее число погибших составляет 63 человека. Сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса «омикрон» BA.2, так называемый «стелс-омикрон».