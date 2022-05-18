Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился сегодня с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Вахидом Киришчи.

В пресс-службе МЧС рассказали, что вначале министр Кямаледдин Гейдаров поздравил турецкую делегацию с Днем памяти Ататюрка, молодежи и спорта, который широко отмечается в Турции 19 мая. Говоря об отношениях между двумя братскими странами во всех сферах, глава МЧС отметил, что благодаря дальновидности и политической воле руководителей Азербайджана и Турции эти отношения достигли самого высокого уровня.