Дорожная полиция Баку прокомментировала скандальный видеоролик
В Управлении государственной дорожной полиции Баку прокомментировали распространившиеся в соцсетях кадры наезда автомобиля дорожной полиции на пешехода на проспекте Бабека.
Как сообщил старший инспектор Управления майор полиции Араз Аскерли, автомобиль на видео относится к дорожной полиции Низаминского района.
«Пожилая женщина споткнулась на дороге и упала на расстоянии от машины. То есть полицейский автомобиль не наезжал на пешехода. Сотрудники полиции остановили машину и помогли женщине перейти дорогу. У нас есть видеозаписи, связанные с инцидентом. На них отчетливо видно, что полицейская машина не сбивала пешехода», - цитирует его Report.