Россия потребовала снять санкции в ответ на призыв ООН

Решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза, которые мешают свободной торговле, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, комментируя призыв главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бисли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам в Украине.

«Здесь нужно не только обращение к России, но и обратить внимание на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис. В первую очередь это санкции, введенные против России со стороны США и Европейского союза, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», - сказал замглавы МИД.

По его словам, вопрос, который задает господин Бисли, нужно рассматривать весьма комплексно и двусторонне.

Ранее глава Продовольственной программы ООН Дэвид Бисли на экстренной встрече по вопросам продовольственной безопасности в Нью-Йорке заявил, что необходимо открыть порты как можно скорее, потому что речь идет не только об Украине, но и о самых нуждающихся по всему миру, которые в этот самый момент находятся на грани голода.