Reuters: между главами МИД Турции и Швеции произошел «разговор на повышенных тонах»
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу «повысил голос» на главу МИД Швеции Анн Линде во время обсуждения планов Стокгольма вступить в НАТО. Об этом сообщили источники Reuters.
Турецкий министр, по словам дипломатического источника в НАТО, заявил Линде, что «его раздражает ее феминистская политика, которая принесла немало напряженности».
Собеседники Reuters в НАТО дали понять, что не ожидали от турецких чиновников такого поведения в «исторический момент» для альянса. «Мы пытались понять, чего хотел наш турецкий коллега – вы знаете, действительно хотел», - сказал дипломат, который, как и другие источники, говорил на условиях анонимности из-за особой деликатности вопроса. «Это было неловко», - передает «Медуза» слова источника.
В свою очередь турецкий дипломатический источник представил иную версию переговоров глав МИД. По его словам, Чавушоглу «с уважением изложил позицию Турции», отвергнув, по его словам, утверждение Линде о том, что нежелание Анкары видеть Швецию в составе НАТО связано с «феминистской внешней политикой», которую проводит королевство. «Ее комментарии не помогают заявке Швеции на вступление в НАТО, в то время как заявления, исходящие от Финляндии, тщательно продуманы», - сказал источник.
Турция, входящая в НАТО, заблокировала начало переговоров о вступлении в альянс Швеции и Финляндии. По данным Bloomberg, власти Турции выдвинули список условий, на которых они согласятся одобрить вступление Финляндии и Швеции.