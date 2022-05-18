Reuters: между главами МИД Турции и Швеции произошел «разговор на повышенных тонах»

Турецкий министр, по словам дипломатического источника в НАТО, заявил Линде, что «его раздражает ее феминистская политика, которая принесла немало напряженности».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу «повысил голос» на главу МИД Швеции Анн Линде во время обсуждения планов Стокгольма вступить в НАТО. Об этом сообщили источники Reuters.

Собеседники Reuters в НАТО дали понять, что не ожидали от турецких чиновников такого поведения в «исторический момент» для альянса. «Мы пытались понять, чего хотел наш турецкий коллега – вы знаете, действительно хотел», - сказал дипломат, который, как и другие источники, говорил на условиях анонимности из-за особой деликатности вопроса. «Это было неловко», - передает «Медуза» слова источника.

В свою очередь турецкий дипломатический источник представил иную версию переговоров глав МИД. По его словам, Чавушоглу «с уважением изложил позицию Турции», отвергнув, по его словам, утверждение Линде о том, что нежелание Анкары видеть Швецию в составе НАТО связано с «феминистской внешней политикой», которую проводит королевство. «Ее комментарии не помогают заявке Швеции на вступление в НАТО, в то время как заявления, исходящие от Финляндии, тщательно продуманы», - сказал источник.

Турция, входящая в НАТО, заблокировала начало переговоров о вступлении в альянс Швеции и Финляндии. По данным Bloomberg, власти Турции выдвинули список условий, на которых они согласятся одобрить вступление Финляндии и Швеции.