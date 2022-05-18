Генпрокуратура Азербайджана заявила об аресте фальсификаторов международного экзамена

Арестованы лица, занимавшиеся продажей вопросов международных экзаменов SAT (Scholastic Aptitude Test) для поступления в престижные вузы США и Европы. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре совместно со специалистами Службы государственной безопасности, в отношении руководителя компании, незаконно организовавшей предварительную продажу отдельным лицам вопросов экзаменационной программы международного уровня, в Главном управлении проводится расследование с возбуждением уголовного дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что директор компании «Ugur Istanbul 2012» Джахид Мамедов в индивидуальном порядке заключил предварительный договор с Шахином Алиевым, занимающимся оказанием помощи гражданам в получении образования за рубежом, и другими лицами, предоставлял незаконный доступ к ответам взамен на большие денежные суммы в образовательных центрах в Стамбуле и Измире, а также в Баку.