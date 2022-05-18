Генпрокуратура Азербайджана заявила об аресте фальсификаторов международного экзамена
Арестованы лица, занимавшиеся продажей вопросов международных экзаменов SAT (Scholastic Aptitude Test) для поступления в престижные вузы США и Европы. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.
Как отметили в ведомстве, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре совместно со специалистами Службы государственной безопасности, в отношении руководителя компании, незаконно организовавшей предварительную продажу отдельным лицам вопросов экзаменационной программы международного уровня, в Главном управлении проводится расследование с возбуждением уголовного дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
В сообщении Генпрокуратуры говорится, что директор компании «Ugur Istanbul 2012» Джахид Мамедов в индивидуальном порядке заключил предварительный договор с Шахином Алиевым, занимающимся оказанием помощи гражданам в получении образования за рубежом, и другими лицами, предоставлял незаконный доступ к ответам взамен на большие денежные суммы в образовательных центрах в Стамбуле и Измире, а также в Баку.
На основании собранных по делу доказательств Джахиду Мамедову и Шахину Алиеву были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса 202.1 (незаконное получение или разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 312-1.2 (Незаконное влияние на решение должностного лица).
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других виновных лиц путем полного, всестороннего и объективного расследования данных.
Генеральная прокуратура Азербайджана просит граждан, столкнувшихся с противоправными явлениями, сообщить об этом в колл-центр Генеральной прокуратуры «961» или в контактный центр «161» («горячая линия» Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре).
Напомним, ранее в Турции заявили о разоблачении преступной группировки, занимавшейся продажей вопросов международных экзаменов SAT (Scholastic Aptitude Test) для поступления в престижные вузы США и Европы. В группу входили иранцы, а также граждане Азербайджана. Выяснилось, что перед экзаменом члены группы пытались продать ответы на экзаменационные вопросы за 2-3 тысячи долларов.