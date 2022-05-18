МЧС провело в школах Арана соревнования «Юный спасатель и пожарный»
В образовательных учреждениях районов, входящих в состав Аранского регионального центра МЧС, провели зональное первенство «Юный спасатель и пожарный».
В пресс-службе МЧС сообщили, что основной целью чемпионата, организованного МЧС при поддержке Министерства образования и Министерства молодежи и спорта, является проверка физического и интеллектуального уровня учащихся в плане готовности к чрезвычайным ситуациям, повышение чувства ответственности за личную и общественную безопасность, привитие подрастающему поколению здорового образа жизни.
Соревнование состояло из трех этапов: «Комбинированная пожарная эстафета», «Полоса препятствий» и «Представление команд». По итогам соревнования первое место заняла средняя школа №13 города Мингячевир. Средняя школа №1 Уджарского района удостоилась 2-го места, средняя школа №4 Ходжалинского района – третьего. Призеров наградили кубками и дипломами.
Команда, занявшая первое место, завоевала право на участие в республиканском чемпионате «Юный спасатель и пожарный».