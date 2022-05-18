Линн Трейси получила «черную метку» от армян США

В Армянском национальном комитете Америки (ANCA) призвали администрацию Джо Байдена назначить нового посла США в Армении вместо Линн Трейси.

Как сообщает пресс-служба комитета, ANCA присвоила трехлетней деятельности Трейси на посту посла итоговую оценку «F» – «за ее неизменно плохую дипломатическую работу по широкому кругу показателей». В организации считают, что Трейси недостаточно занималась оказанием помощи со стороны США беженцам, возвращением армянских пленных, вопросами безопасности Армении и региональных отношений и др.

И поскольку трехлетний срок ее пребывания на этом посту скоро истекает, ANCA призывает администрацию Байдена «восстановить прочные отношения между США и Арменией на прочной основе, назначив нового посла в Ереване».