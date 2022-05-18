Цены на бензин в США снова бьют рекорды

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,589 за один галлон (3,785 литра), свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тысяч АЗС в стране.

По данным ассоциации, средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92) к утру четверга поднялась в США до $4,589 (в среду этот показатель составлял $4,567). Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем $6,061.