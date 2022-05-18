Убивший мирного жителя российский солдат попросил прощения у его вдовы

Украинская прокуратура запросила пожизненный срок заключения для российского сержанта Вадима Шишимарина, который обвиняется в убийстве мирного жителя в Сумской области по статье «Нарушение законов и обычаев войны», передает Русская служба BBC.

Отмечается, что это первый суд над российским военным в Украине.

Прокуратура сослалась на мнение потерпевшей – жены погибшего. Она заявила, что желает для российского военного пожизненного заключения, но при этом не возражает, если его обменяют на украинских военных с «Азовстали».