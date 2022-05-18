Убивший мирного жителя российский солдат попросил прощения у его вдовы
Украинская прокуратура запросила пожизненный срок заключения для российского сержанта Вадима Шишимарина, который обвиняется в убийстве мирного жителя в Сумской области по статье «Нарушение законов и обычаев войны», передает Русская служба BBC.
Отмечается, что это первый суд над российским военным в Украине.
Прокуратура сослалась на мнение потерпевшей – жены погибшего. Она заявила, что желает для российского военного пожизненного заключения, но при этом не возражает, если его обменяют на украинских военных с «Азовстали».
Прокуратура просит пожизненное заключение, несмотря на чистосердечное раскаяние Шишимарина и его содействие в раскрытии преступления.
Согласно информации, Шишимарин признал вину в полном объеме еще в первый день заседания. «Зачем пришли, от кого защищать, вы меня защитили от моего мужа, которого вы убили?» - спросила вдова Шелипова Шишимарина. «Я признаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения», - сказал он.
Шишимарин рассказал, что застрелил мирного жителя, потому что присутствующие рядом с ним другие российские военные стали волноваться за свою безопасность и приказали ему это сделать. Российские военные подозревали, что мирный житель позвонит в ВСУ. Военные кричали, чтобы Шишимарин в него стрелял. «Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали», - рассказал Шишимарин в суде.