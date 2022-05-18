Тысячи детей в Азербайджане вовлекут в новый проект социальной реабилитации

По заказу Агентства социального обслуживания при Министерстве труда и социальной защиты населения будет запущен проект «Создание центров социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья».

В Минтруда haqqin.az сообщили, что в рамках проекта будут созданы центры социальной реабилитации в 42 районах и городах Азербайджана, в том числе в Баку. Эти центры будут оказывать реабилитационные услуги 4 200 детям с аутизмом, синдромом Дауна, а также детям с инвалидностью. С каждым из них центры будут работать по индивидуальному плану развития детских навыков.

В рамках проекта планируется оказать социально-психологическую, медицинскую реабилитацию, поддержку и образовательные услуги 100 детям с инвалидностью в каждом регионе.