Орбану предрекли отступление от поддержки российской нефти

Против шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза, который включает нефтяное эмбарго, выступает Венгрия, пишет чешское издание iDNES. Автор статьи уверена, что в итоге Орбан уступит, и Венгрия поддержит санкции.

Венгрия стала страной, выступающей против ожидаемого шестого пакета, который должен включать нефтяное эмбарго, пишет Павлина Янебова, директор по исследованиям Ассоциации по международным делам. С самого начала Венгрия дала понять, что когда речь зайдет об эмбарго на российские энергоносители, на ее голос можно не рассчитывать. Однако, однажды она уже отступилась, когда ЕС единодушно отказался от российского угля, отмечает Янебова.

«Что касается нефти и нефтепродуктов, которые превратились для Европейского Союза в тему номер один, то Венгрия обеспечивает ими себя на 58% за счет России, а это один из самых больших показателей по ЕС. Правда, есть страны, у которых дела еще хуже. Тем не менее ни Литва, ни Финляндия не грозятся блокировать санкции, а Чехия и Словакия готовы ограничиться переходным периодом. Представитель венгерской энергетической компании MOL еще 25 февраля заявил, что российские поставки по газопроводу «Дружба» вполне можно заменить поставками из-за моря по нефтепроводу «Адриа», - отмечает автор статьи.