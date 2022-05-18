Высокопоставленным чиновникам в Китае запретят владеть активами за границей

Коммунистическая партия Китая (КПК) запретит высокопоставленным должностным лицам владеть собственностью за границей или долями в зарубежных организациях, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным, КПК хочет, чтобы партийные элиты избавлялись от зарубежных активов в свете санкций Запада в отношении России. Согласно внутренней директиве китайской Компартии, чиновникам министерского уровня запрещено открывать счета в зарубежных финансовых учреждениях, если у них нет для этого обоснованных причин, таких как учеба или работа. Их супругам и детям также запрещено прямо или косвенно владеть недвижимостью за границей или акциями в организациях, зарегистрированных за рубежом. Должностные лица должны подписать заявление о соблюдении новых правил.

Не уточняется, применяются ли эти правила задним числом к тем, кто уже владел активами за границей. Источники издания сообщили, что члены семей некоторых высокопоставленных чиновников уже продали акции зарубежных компаний, чтобы соответствовать новым требованиям.