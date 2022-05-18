Раиси принял Шахина Мустафаева
Президент Ирана Ибрагим Раиси принял находящегося с визитом в стране заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Как сообщает АПА, на встрече обсуждались вопросы развития связей между странами.
Президент Ирана Ибрагим Раиси принял находящегося с визитом в стране заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Как сообщает АПА, на встрече обсуждались вопросы развития связей между странами.
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