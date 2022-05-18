Сбежавшие из Афганистана политические лидеры встретились в Турции

Несколько афганских политиков, которые покинули Афганистан после прихода к власти талибов, провели встречу в Турции, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на Ихсана Ниро, пресс-секретаря партии «Джунбиш-е Милли» («Национальное исламское движение Афганистана»), которую возглавляет экс-вице-президент, маршал Абдул Рашид Дустум.

«Маршал Дустум принимал политических и влиятельных лидеров. Встреча была проведена для обмена мнениями о том, как изменить ситуацию в Афганистане», – сказал Ниро.

Согласно информации, во встрече приняли участие лидер «Народной партии исламского единства Афганистана» Хаджи-Мохаммад Мохакик, экс-вице-президент Ахмад Зия Масуд, бывший спикер парламента Мир-Рахман Рахмани, экс-министр финансов Абдул-Хади Аргандивал, а также представители лидера «Хезб-и-Вахдат» Мохаммад-Карима Халили и бывшего министра иностранных дел Салахуддина Раббани.

Отмечается, что эта встреча была первой, которую провели афганские политики, покинувшие Афганистан. Некоторые из них, например, Дустум и Мохакик, в свое время возглавляли вооруженные формирования, которые боролись против талибов.