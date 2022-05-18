Шахрияр Мамедъяров против Магнуса Карлсена на турнире Chessable Masters

На предварительной стадии соперниками Шахрияра Мамедъярова будут 15 шахматистов, в том числе и чемпион мира Магнус Карлсен. Шахрияр сыграет с норвежцем сегодня во 2-м туре.

А в стартовой партии, которая начнется в 20:00 по бакинскому времени, оппонентом Мамедъярова будет канадец Эрик Хансен. Также сегодня наш шахматист встретится с нидерландцем Йорденом Ван Форестом, американцами Абхиманью Мишрей и Сэмом Шенклендом.

16 шахматистов по традиции сыграют за три дня в однокруговом турнире. За победу дается 3 очка, за ничью – 1. Восьмерка лучших получит право выступить в плей-офф, где каждый матч будет состоять из четырех партий. А в финале таких матчей будет два.

Контроль времени – 15 минут плюс 10 секунд за каждый ход. Если в плей-офф понадобится тай-брейк, то соперники сыграют две партии с контролем 5 минут плюс 3 секунды. Если и тут победитель не будет выявлен, то шахматистов ждет «Армагеддон», где у белых будет 5 минут, а у черных – 4, но их устроит и ничья.

Призовой фонд турнира – 150 тысяч долларов. За каждую победу в квалификации шахматисты будут получать 750 долларов, за ничью – 250.

Общий призовой фонд всего «Чемпионского тура» - 1,6 млн долларов. Запланировано девять турниров - три больших и шесть регулярных. Два регулярных и один большой турнир уже состоялись. Шахрияр Мамедъяров участвовал в двух из них. В первом он занял 14-е место среди 16 участников, а в третьем расположился на 5-й позиции среди восьми шахматистов, при этом обыграв Магнуса Карлсена.