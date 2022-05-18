Общественный совет «Азеригаз» отправился в Агсу и выслушал обращения жителей

В пресс-службе ПО сообщили haqqin.az, что в мониторинге приняли участие председатель Общественного совета Эльчин Салманов, члены Совета Горхмаз Ибрагимли, Эюб Гусейнов, Заур Гулиев, Зульфугар Гусейнзаде. Были проведены встречи с гражданами, обратившимися в Совет.

Очередной мониторинг Общественного совета при ПО «Азеригаз» проведен в Агсуинском региональном газоэксплуатационном управлении.

На встречах обсуждались обращения граждан в Совет, ситуация с правами потребителей в регионе, уровень газификации. В ходе мониторинга члены Совета также ознакомились с деятельностью Агсуинского регионального газоэксплуатационного управления. По итогам мониторинга было принято решение поднять перед руководством ПО «Азеригаз» ряд важных вопросов, зафиксированных в ходе мониторинга, а также в обращениях граждан.

В то же время Совет решил провести в регионах акцию Elin gözü tərəzidir, которую проводил в марте этого года в Баку.

Ранее Общественный совет при ПО «Азеригаз» провел мониторинги в Хачмазском и Ленкоранском региональном газоэксплуатационном управлении.