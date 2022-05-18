В Баку горит жилой дом видео
В Насиминском районе Баку на улице Физули горит четырехэтажный жилой дом, сообщает МЧС.
На место происшествия привлечены противопожарные бригады. Идет работа по тушению пожара.
В Насиминском районе Баку на улице Физули горит четырехэтажный жилой дом, сообщает МЧС.
На место происшествия привлечены противопожарные бригады. Идет работа по тушению пожара.
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