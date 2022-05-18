Британия передаст Украине дополнительное вооружение
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном военное вооружение для Украины. Пакет помощи будет включать артиллерию, ракеты и беспилотники. Об этом сообщают на сайте канцелярии премьер-министра Джонсона в четверг, 19 мая.
Владимир Зеленский проинформировал Бориса Джонсона о ситуации на Донбассе и продолжающейся борьбе на территории Украины. Джонсон, в свою очередь, сказал, что военная помощь Британии Украине будет содержать дальнобойную артиллерию, ракеты класса берег – корабль, беспилотники.
«Обратив внимание на недавнее заявление о выделении Украине дополнительной военной помощи со стороны Соединенного Королевства на 1,3 млрд стерлингов (1,62 млрд долларов, – ред.) премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будет поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса берег – корабль, а также беспилотные летательные аппараты»,- говорится в сообщении.
Лидеры обсудили ход переговоров и договорились активизировать работу с союзниками, включая США, Францию и Германию, для определения долгосрочной безопасности Украины.