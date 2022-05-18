Британия передаст Украине дополнительное вооружение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном военное вооружение для Украины. Пакет помощи будет включать артиллерию, ракеты и беспилотники. Об этом сообщают на сайте канцелярии премьер-министра Джонсона в четверг, 19 мая.

Владимир Зеленский проинформировал Бориса Джонсона о ситуации на Донбассе и продолжающейся борьбе на территории Украины. Джонсон, в свою очередь, сказал, что военная помощь Британии Украине будет содержать дальнобойную артиллерию, ракеты класса берег – корабль, беспилотники.