В одном из случаев иранские агенты использовали имя якобы помощника российского олигарха по имени Андрей Андреев. «Помощник» называл себя Николаем и налаживал контакты с русскоязычными израильтянами, которых приглашал на встречу за границей. Николай утверждал, что его босс имеет обширные связи с официальными лицами в правительстве Армении.

Попытки похищения готовились под видом приглашений на конференции или интервью, поступавших от иранских агентов, выдававших себя за журналистов, представителей академических кругов, бизнесменов и филантропов. Злоумышленники использовали настоящие имена реальных людей, которые не знали, что их данные похищены.

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) раскрыла в последние месяцы террористическую ячейку Ирана, планировавшую похищение за границей израильских бизнесменов, ученых и бывших сотрудников служб безопасности. Об этом стало известно в четверг, 19 мая, пишет vesty.co.il.

В другом случае был использован адрес электронной почты реального швейцарского профессора Оливера Транерта, специализирующегося на исследованиях проблем безопасности, - [email protected] Злоумышленник, выдававший себя за Транерта, обратился от его имени к нескольким израильтянам с приглашением выступить на конференции в европейской стране.

Получатели приглашения обратились за разъяснениями к самому профессору Транерту. Он ответил, что никакой конференции нет, а его электронная почта была некоторое время назад взломана.

В третьем случае злоумышленники использовали имя и электронный адрес журналиста Кона Когалина, работающего в известном американском институте Gatestone. Он предлагал израильтянам писать статьи для его института.

Израильтяне, получившие подобные обращения от имени других людей, заподозрили неладное потому, что приглашавшая сторона внезапно меняла номер телефона и WhatsApp, по которому велось общение. Они обратились в службы безопасности, на основании чего и было начато расследование.

Отмечается, что для убедительности иранские спецслужбы указывали не только имена реальных людей, но также названия действительно существующих академических заведений и их логотипы. Более того, в приглашениях упоминались имена израильских ученых и представителей сил безопасности с фотографиями, которые иранцы брали с израильских сайтов.

К каждой потенциальной жертве похитители подбирали особый «ключик», чтобы убедить конкретно его приехать в указанное время по указанному адресу за границей.

Несколько израильтян уже собирались выехать за границу, и лишь своевременное разоблачение ловушки предотвратило трагедию.

В израильских службах безопасности утверждают, что это излюбленная уловка иранской разведки – прежде всего разведывательного отдела Корпуса стражей исламской революции и Сил Кудса.

Отмечается, что иранские спецслужбы не прекращают охоту за рядовыми израильтянами, чтобы потом под благовидным предлогом заманить их за границу. Для этого в социальных сетях создаются фиктивные профили с убедительной «легендой» и устанавливаются виртуальные дружеские или романтические связи.