Ровшан Рзаев выслушал вынужденных переселенцев в Мингячевире

В пресс-службе ведомства сообщили, что на приеме присутствовали проживающие в этих районах вынужденные переселенцы. В их обращениях преобладали вопросы предоставления специального жилья, относящегося к государственному жилищному фонду, ремонта временного жилья, установления единого ежемесячного пособия, трудоустройства и возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев принял жителей Мингячевира и Евлаха.

Было отмечено, что на освобожденных территориях проводятся широкомасштабные строительные работы, что здесь переселенцев обеспечат новыми квартирами. Госкомитет также сотрудничает с местными и международными организациями, чтобы трудоустроить возвращающихся на родину вынужденных переселенцев.

Часть вопросов, поднятых гражданами во время приема, была решена на месте. По словам председателя Госкомитета, поднятые в обращениях переселенцев вопросы будут расследованы в кратчайшие сроки и приняты соответствующие меры.