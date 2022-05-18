Обстрелы Кельбаджара не прекращаются

Днем 19 мая подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.

Отметим, 14, 17 и 18 мая армянские вооруженные силы также подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.