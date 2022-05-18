Россияне сформировали отряды боевых кораблей для закрепления на Змеином и атаки с моря
Россияне сформировали два отряда боевых кораблей, чтобы укрепиться на острове Змеином и атаковать с моря.
Как сообщили в оперативном командовании «Юг», штормовая погода Черного моря заставляет российские корабли укрываться ближе к пунктам базирования во временно оккупированном Крыму.
«Тем не менее, 2 корабля–носителя крылатых ракет – продолжают держать угрозу ракетных ударов высоко вероятной, как и береговые ракетные комплексы, и стратегическая авиация противника», - говорится в сообщении.
В целом ситуация в зоне ответственности ОК «Юг» остается стабильно напряженной.