Как рассказала руководитель проекта «Цифровые навыки» Нилюфер Рагимова, открытие впервые в стране специализированных профильных классов по подготовке будущих специалистов в области цифровых технологий – важный шаг в этом направлении.

Данная проблема существует не только в Азербайджане, но и во всем мире, где уже сегодня наблюдается дефицит ИТ-специалистов, и пандемия COVID-19 еще раз это доказала, как и то, что навыкам в сфере информационных технологий необходимо учить уже с раннего возраста.

На сегодняшний день навыки программирования и знания в сфере информационных технологий важны не меньше, чем навык писать или читать. Какую бы специальность ученик не выбрал в будущем, ему обязательно понадобятся как минимум базовые знания в ИТ-сфере, а если он хочет преуспеть в своей профессии, то ему необходимо будет освоить языки программирования в том числе. Глядя на трансформацию рынка труда и жалобы на недостаток специалистов со стороны работодателей, мы понимаем, что профессионалов действительно не хватает и не все вузы могут их готовить в соответствии с реалиями спроса. Об этом сообщили в Минобразования.

По ее словам, с 2017 года Министерство образования запустило в школах Азербайджана проект «Цифровые навыки» по углубленному изучению предмета «Информатики», развитию у учеников логики, алгоритмического мышления, а также других полезных навыков, а начиная с 2021-2022 учебного года – профильные десятые классы по подготовке будущих ИТ-специалистов.

«Сегодня у старшеклассников появился уникальный шанс освоить со школьной скамьи востребованный во всем мире язык программирования Python, который в будущем откроет для них безграничные возможности учебы и работы в престижных компаниях.

На сегодняшний день, в пилотных профильных классах, которые были запущены в 11-ти школах 4-х городов страны, проходят обучение 316 учеников азербайджанского и русского секторов Баку, Сумгаита, Гянджи и Мингячевира. Планируется, что в следующем учебном году число учеников в этих классах охватит 1000 человек», - сказала Н.Рагимова.

Она акцентировала внимание на том, что на данный момент для девятиклассников открыта регистрация для обучения в профильных классах на следующий учебный год. Регистрацию можно пройти до 25 мая по ссылке: https://digitalskills.edu.az.

Руководитель проекта призвала 9-тиклассников быть активными и не упустить возможность интенсивного обучения ИT в школе, так как, по ее словам, в независимости от выбранных профессий приобретенные знания помогут лучше подготовиться к вступительным экзаменам, а полученные базовые навыки программирования повысят шансы поступления в вузы.

Н.Рагимова также добавила, что для зачисления в профильные классы девятиклассникам необходимо будет пройти несколько этапов. Первый этап – тестирование, которое состоится вначале июня. С темами, по которым пройдет тестирование можно ознакомиться по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1UNXIEpQb9XwsNy_KDFql014Vv7WnXUqp/view.

Для тех, кто не смог пройти экзамен с первого раза будет организован интенсивный месячный курс и дана возможность повторно сдать тесты в конце июля. Ученики, успешно прошедшие экзамен, смогут выбрать школу из списка на сайте https://digitalskills.edu.az/ и отправить туда свои документы.

Урок «Информатики» в данных классах проводится 5 раз в неделю. На уроках учеников обучают по таким направлениям как: алгоритмы и структура данных на Python, игровой дизайн на Python, веб-дизайн и проектирование городской среды. Преподают в классах учителя, прошедшие углубленные тренинги по данным направлениям.

Говоря о выборе школ, Н.Рагимова отметила, что они были предварительно отобраны исходя из качества преподавания и инфраструктуры, создаваемой поэтапно во всех школах Республики.

«Я сама около 10 лет работаю в сфере образования, курируя ИТ-проекты и с уверенностью могу сказать, что изучать программирование – это перспективно, престижно, а также гарантирует трудоустройство в ведущих компаниях как страны, так и всего мира», - подытожила руководитель проекта.