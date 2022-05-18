Серб стал главным тренером сборной Азербайджана Ему будет помогать литовец
Федерация баскетбола Азербайджана назначила на пост главного тренера мужской сборной серба Александра Трифуновича.
Помогать ему будет литовец Ауримас Жасилионис. Бывший главный тренер национальной команды Самит Нурузаде продолжит работу на должности консультанта.
Главная задача Трифуновича на данный момент - успешное выступление на чемпионате Европы среди малых стран, который пройдет на Мальте с 28 июня по 3 июля.
54-летний специалист ранее возглавлял клубы в Сербии, Литве, Греции, Казахстане, Турции, Боснии и России.