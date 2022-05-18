В НАТО уверены, что урегулируют разногласия с Турцией по Швеции и Финляндии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс урегулирует разногласия с Турцией по членству Швеции и Финляндии, поскольку у блока есть большой опыт достижения таких соглашений через переговоры, передает РИА Новости.

«В НАТО входят 30 союзников с разной историей и географией, политическими партиями и правительствами. Есть много различий. У нас в НАТО есть большая история урегулирования разногласий, я уверен, что этот вопрос мы тоже сможем уладить за столом переговоров», - сказал он на совместной пресс-конференции в Дании с премьер-министром этой страны Метте Фредериксен.

Ранее Финляндия и Швеция подали официальные заявки на присоединение к НАТО, однако Турция блокирует начало процесса присоединения этих стран.