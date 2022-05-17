Записал: Ага Гасымлы, собкор 19:21

Попытка властей Таджикистана подавить вооруженным путем недовольство населения Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) грозит началом длительной и кровавой партизанской войны в регионе. Об этом в интервью haqqin.az сказал таджикский политолог Ахмад Бехоти. «Заявления Душанбе о якобы успешно проведенной антитеррористической операции – это попытка властей Таджикистана ввести в заблуждение общественность страны, - подчеркнул Ахмад Бехоти. – В реальности все обстоит совершенно иначе. Правительство в Душанбе запретило представителям СМИ освещать события в ГБАО и подвергает административным арестам журналистов, пытающихся донести через социальные медиа правду о кровавых событиях в области. В частности, по этой причине была арестована известная журналистка Ульфатханум Мамадшоева…»

Отметим, что по данным телеграм-каналов, в ходе столкновений с военными в Горно-Бадахшанской автономной области погибло 11 участников акции, есть много раненых. Власти же говорят лишь об одном убитом местном жителе. Также стало известно о сбитом вертолете ВС Таджикистана в Рушанском районе ГБАО. По некоторым данным, вертолет был подбит ракетой, пущенной со стороны Афганистана, однако талибы эту информацию опровергли. Также сообщается, что жители города Хорог заняли круговую оборону, чтобы отразить возможный штурм города подразделениями ВС Таджикистана. «Народ вооружается, чем может – винтовками, камнями, палками, - говорит таджикский политолог. – Даже женщины вышли на улицы города, чтобы дать отпор властям. Большое скопление людей наблюдается в одном из микрорайонов Хорога, где расположена воинская часть. Город со всех сторон заблокирован, закрыты школы, магазины и даже некоторые госучреждения. Мужчины со всех регионов пытаются добраться до Хорога, но подступы к городу перекрыты постами ДПС со спецназовцами на пикапах и броневиках китайского производства...» В городе Вамар, административном центре Рушанского района ГБАО, силовики проводят против протестующих военную операцию. Город также обстреливается с вертолетов. Жизнь в Вамаре полностью парализована, в местную больницу поступает очень много раненых. По информации ряда телеграм-каналов, есть убитые. Политолог отмечает, что на нынешнее обострение ситуации власти пошли преднамеренно. После гражданской войны 1997 года, когда было заключено мирное соглашение с оппозицией, таджикские власти интегрировали отряды вооруженной оппозиции в состав регулярной армии Таджикистана. Кроме того, была инициирована программа «Памирская интеграция», направленная на включение изолированной во время гражданской войны ГБАО в экономическую жизнь страны. После чего ситуация стабилизировалась, и область стала одним из наиболее лояльных к Душанбе регионов.

Но перед президентскими выборами 2012 года власти неожиданно решили арестовать пять бывших полевых командиров оппозиции, после чего таджикские силовики начали в ГБАО масштабную военную операцию, утверждая, что неформальные лидеры оппозиции дестабилизируют обстановку в регионе. Зачистку области от полевых командиров местное население восприняло в штыки и оказало вооруженное сопротивление войскам и полиции. «Сегодня уже очевидно, что решение Душанбе о дополнительном вводе войск было глубоко ошибочным, - считает Бехоти. – Можно было пригласить в Душанбе этих полевых командиров и арестовать их на месте, без военных операций в области. Но ошибка уже была допущена, положение в регионе – дестабилизировано, и «тихая эскалация» напряженности продолжалась вплоть до недавнего времени». Причиной нынешних волнений в ГБАО стал инцидент с арестом молодого человека, имевший место в ноябре прошлого года. Полиция увезла его в автозаке, а через какое-то время парня нашли мертвым. Что вызвало волну протестов среди мирного населения, сопровождавшуюся столкновениями с полицией и гибелью демонстрантов. Волнения затихли только после обещания властей провести тщательное расследование гибели молодого человека, а также трех демонстрантов. Однако обещание властей так и не было выполнено. Мало того, начиная с конца 2021 года власти арестовали до четырехсот бывших членов оппозиции. Часть из них, в том числе таджикский боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев, приговоренный судом Душанбе к восьми с половиной годам лишения свободы за призывы к насильственному изменению конституционного строя, были депортированы в Россию. В итоге аресты оппозиционеров привели к нынешним волнениям в ГБАО и военной операции таджикских силовиков. «Активисты протестного движения пока воздерживаются от использования огнестрельного оружия, поскольку в толпах митингующих много простых жителей области, - отмечает таджикский политолог. – ГБАО, как известно, – самый бедный регион Таджикистана с высоким уровнем безработицы. Именно нищета местного населения и есть главный источник недовольства. Власти же вместо того, чтобы инвестировать в область, развивать регион и сбивать накал социальной напряженности, вводят в ГБАО войска. Причем невзирая на тот очевидный факт, что сколько-нибудь значимых сепаратистских настроений в этом регионе нет. Да, язык, на котором говорит население области, немного отличается от языка официального Душанбе. Да, есть определенные конфессиональные различия: в то время, как большая часть таджикского населения является суннитами, бадахшанцы – исмаилиты. Тем не менее, политических организаций, провозглашающих сепаратистские идеи в регионе нет, а есть лишь протестное движение на гражданском уровне, с которым Афганистан, кстати, никак не связан, поскольку сунниты-талибы с исмаилитами не ладят. В то же время существует определенный риск проникновения в ГБАО ряда экстремистских организаций, включая ИГИЛ, которые действуют в Афганистане».