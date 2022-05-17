Заседание комиссии по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты между Азербайджаном и Турцией

Подчеркнув успешное развитие двусторонних дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, Бабаев сказал, что совместные усилия двух братских стран сыграли важную роль в обеспечении этого развития.

Открывая встречу, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев поздравил министра труда и социальной защиты Турции Ведата Бильгина и его сотрудников с 19 мая – День памяти Ататюрка, молодёжи и спорта.

В Стамбуле проходит 10-е заседание Совместного постоянного комитета по сотрудничеству между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда и социальной защиты Турции. Об этом сообщили в министерстве.

Он отметил, что Азербайджан и Турция всегда были вместе, и продемонстрировали это всему миру во время второй карабахской войны. Он подчеркнул, что с подписанием Шушинской декларации азербайджано-турецкие отношения поднялись на уровень союзничества.

Отметив важность дальнейшего укрепления отношений с Турцией в сфере труда, занятости и социальной защиты, Бабаев рассказал о проводимых в нашей стране реформах в сфере труда, занятости и социальной защиты. Он выразил уверенность, что заседание Совместного постоянного комитета также послужит дальнейшему расширению сотрудничества между двумя министерствами.

Билгин подчеркнул, что Азербайджан является для Турции дружественной и братской страной. Отметив, что две страны всегда поддерживали друг друга и отношения постоянно развиваются, Билгин подчеркнул, что прилагаются усилия для развития отношений в сфере труда и социальной защиты. Он отметил важность активного обмена опытом между двумя министерствами в процессе реформ.

На заседании Совместной постоянной комиссии рассматривается работа, проделанная по реализации документов о сотрудничестве, подписанных между двумя министерствами в прошлом.

В центре внимания также дальнейшее расширение сотрудничества по актуальным направлениям, применение передового опыта в социальной сфере, концепция DOST, широкое использование электронных услуг, реабилитационных услуг для людей с инвалидностью, в том числе инвалидов войны, реформы в сфере труда и занятости, обмен опытом и информацией в других областях.