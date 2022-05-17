Макрон: Война в Украине может распространиться на соседние страны

Франция не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны. Об этом заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон, принимая в Елисейском дворце президента Молдавии Майю Санду.

«Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны», - сказал Макрон. Франция, по его словам, «намерена с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдавии». «Война в Украине представляет опасность для всего региона, включая Молдавию», - отметил президент Франции.

Молдавия, по его словам, «столкнулась со сложной гуманитарной ситуацией в связи с событиями в Украине». «Франция и ее партнеры сделают все, чтобы эта страна, принявшая десятки тысяч беженцев, смогла получить всю необходимую для этого помощь», - цитирует Макрона ТАСС.