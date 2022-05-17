Компании Improtex Industries и Imagro, входящие в группу Improtex, принимают участие в выставке Caspian Agro 2022.

Группа компаний «Improtex», работающая с 1991 года, работает в сферах транспорта, металлоконструкций, производства грузовых автомобилей и их надстроек и полуприцепов, туризма.

Оснащенный последними технологическими новинками и оборудованием, отвечающим европейским стандартам, завод Improtex Industries имеет возможность выпускать в общей сложности 1200 надстроек и сельскохозяйственных прицепов, способных заменить импорт а также 10 000–20 000 тонн металлоконструкций в зависимости от сложности.