İmprotex İndustries и İmagro на выставке Caspian Agro 2022 фото
Компании Improtex Industries и Imagro, входящие в группу Improtex, принимают участие в выставке Caspian Agro 2022.
Группа компаний «Improtex», работающая с 1991 года, работает в сферах транспорта, металлоконструкций, производства грузовых автомобилей и их надстроек и полуприцепов, туризма.
Оснащенный последними технологическими новинками и оборудованием, отвечающим европейским стандартам, завод Improtex Industries имеет возможность выпускать в общей сложности 1200 надстроек и сельскохозяйственных прицепов, способных заменить импорт а также 10 000–20 000 тонн металлоконструкций в зависимости от сложности.
На стенде Improtex Industries представлены разнообразные прицепы и полуприцепы, платформы и цистерны местного производства и мирового класса. Ввод в эксплуатацию завода Improtex Industries позволил снизить долю импорта в металлоконструкционном обеспечении ряда реализуемых в Азербайджане стратегических проектов. В настоящее время завод оснащается новым оборудованием, которое, помимо традиционных металлоконструкций, позволит построить зернохранилища и перерабатывающие комплексы с применением новейших технологий, а также производственную линию «кругового» и «бокового» систем орошения.
Оборудование производства Improtex Industries, представленное на выставке:
10-тонный резервуар для воды
5-тонный топливный бак
10-тонный вагон
6-тонный вагон
Платформа для сбора фруктов
Играя ведущую роль в сфере сельского хозяйства, компания Imagro является официальным дистрибьютором технологического оборудования и техники для развития аграрного сектора нашей страны. Horsch, Massey Ferguson, Hattat и другие мировые бренды, официально распространяемые компанией, входят в число мировых лидеров по производству сельскохозяйственной техники. Ниже приведен список техник, представленных на стенде Imagro.