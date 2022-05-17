Байден: Расширение НАТО не угрожает ни одной стране

Президент США Джо Байден заявил, что расширение НАТО не угрожает ни одной стране, и заверил, что Североатлантический альянс носит оборонительный характер.

«Вступление в НАТО новых членов не является угрозой ни для какой нации. И никогда не было. Цель НАТО – защищаться от агрессии. Такова её цель – защита», - цитирует слова Байдена РИА Новости.

Байден принимает в Белом доме лидеров Финляндии и Швеции, чьи страны подали заявку на членство в НАТО после начала войны в Украине. Байден добавил, что их будущее присоединение к альянсу демонстрирует, что двери НАТО остаются открыты.