Европарламент поддержал создание военного трибунала по России

Страны-члены Европарламента поддержали резолюцию по созданию трибунала для военных преступлений России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал соответствующее решение. Об этом Кулеба написал в Twitter.

«Выражаем благодарность членам Европарламента, которые поддержали резолюцию, которая призывает ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. В то же время мы привлечем российское руководство к ответственности», - пишет министр.