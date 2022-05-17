Для чего нужна сертификация учителей, или Какие реформы проводятся для повышения качества образования

Сегодня в 20 школе-лицее прошла очередная информационная встреча на тему предстоящей сертификации учителей, работающих в государственных школах.

Для того, чтобы у общественности не оставалось вопросов на эту тему, в преддверии сертификации Минобразования проводит периодические встречи с представителями СМИ, экспертами, а также вебинары для учителей и т.д.

Тема сертификации учителей на сегодняшний день является одной из актуальных и не случайно, так как сертификация учителей государственных школ в этом году пройдет впервые в Азербайджане. Об этом сообщили в Министерстве образования.

На встрече за круглым столом, сотрудники Минобразования и Института образования дали подробную информацию о сертификации присутствующим представителям СМИ, блогерам и экспертам в сфере образования.

Встреча прошла в формате дискуссии, где сначала начальник отдела кадров министерства Эшги Багиров и глава Института образования Руфат Азизов рассказали о процессе сертификации, этапах её прохождения и учителях, которые в первую очередь примут в ней участие, выслушав комментарии представителей СМИ и отвечая на их вопросы.

По словам Э.Багирова, основной целью сертификации учителей является в первую очередь проверка профессионального уровня работников образования с высшим и средним специальным образованием, осуществляющих педагогическую деятельность в общеобразовательных учреждениях, помощь в достижении их профессионального роста и изучение их потребностей.

Он отметил, что в первую очередь сертификацию пройдут учителя начальных классов, так как это очень важная ступень образования, с которой необходимо начинать реформы и повышение качества образования.

По его словам, учителям не стоит беспокоится, ведь сертификация не преследует целью увольнение учителей, а всего лишь проверки их знаний и помощи в усовершенствовании их навыков.

На встрече было отмечено, что сертификация начнется в конце августа и после её завершения для слабых учителей будут проводиться курсы, тренинги и различные семинары.

На первом этапе планируется участие более 11 тысяч учителей.

В свою очередь, Р.Азизов отметил, что лица, не участвующие в сертификации по уважительным причинам или не набравшие минимального балла, необходимого для сертификации, будут иметь право участвовать в ресертификации в течение 1 года с сохранением места работы.

Он также добавил, что сертификация состоит из двух этапов – этапа тестовых экзаменов и этап собеседования, добавив, что экзамен будет состоять из 60 вопросов, из которых 40 относятся к знанию своего предмета, а 20 будут по методике преподавания. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. На этап собеседования пропустят только тех учителей, кто набрал более 30 баллов во время тестирования.

Этап собеседования будет оцениваться в целом в 40 баллов. Полностью прошедшими сертификациями будут считаться учителя, набравшие на этапе собеседования более 20 баллов из 40-ка. Сертификат учителей, действителен в течении 5 лет.

Также было отмечено, что в сертификации не будут участвовать беременные учителя, учителя, находящиеся в декретном отпуске с детьми в возрасте до трех лет, а также учителя-мужчины, воспитывающие ребенка в одиночку.

Ознакомиться с системой оценивания процесса сертификации можно по этой ссылке: (https://www.arti.edu.az/en/presentation/1393-education-certification-of-certification-of-education-cardivation).