Z не помогла: Российский спутник сошел с орбиты

Российский спутник-шпион «Космос 5555» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли. Об этом свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Спутник был запущен 29 апреля с космодрома Плесецк. Его вывела на орбиту ракета, на корпусе которой нарисовали букву Z. В минобороны РФ отчитались, что спутник был выведен на орбиту, но наблюдатели отметили, что он не подает сигналов и не удерживается на орбите.

Спутник должен был совершить орбитальные маневры, но, как сообщается, 18 мая он "прилетел" назад.

The Kosmos-2555 payload launched on the Angara-1.2 test mission last month reentered this morning, May 18, after failing to make any orbital manuevers. SpaceTrack reports reentry between 0116 and 0230 UTC.