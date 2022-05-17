Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс

Внесены поправки в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. Соответствующий закон подписал президент Ильхам Алиев. Текст документа опубликован на сайте president.az.

Статья 208.1 Уголовного кодекса предусматривала ограничение свободы или лишение свободы сроком до трех лет в случаях невозврата из-за границы валютных средств в крупном размере, полученных руководителями организаций в результате осуществления внешнеэкономической деятельности и подлежащих в соответствии с законодательством АР обязательному перечислению на счет уполномоченного банка страны.

Согласно поправке в закон, в случае невозврата валютных средств из-за рубежа к ответственности будут привлечены не только руководители организаций.